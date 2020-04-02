بريد الجزائر يتبنى تدابير جديدة لدفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي

وضعت مؤسسة بريد الجزائر جملة من التدابير الوقائية الإضافية لمحاربة تفشي وباء كورونا، تتمثل في سحب الأجور الخاصة بالمستخدمين في أحسن الظروف مع تفادي كثرة التنقلات إلى مكاتب البريد.

وأوضحت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها اليوم الخميس أنها "وضعت ، خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا وتحسبا لدفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي ، جملة من التدابير الوقائية الإضافية لمحاربة تفشي وباء كورونا، وهي التدابير التي تضاف إلى تلك المعمول بها من أجل العمل على حماية صحة زبائن وعمال المؤسسة مع ضمان الولوج إلى الخدمات البريدية الحيوية واستمراريتها".

وفي هذا الإطار، ينهى إلى علم المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الجماعات المحلية بأن هذه التدابير الخاصة تم وضعها بغرض "ضمان عمليات سحب الأجور الخاصة بالمستخدمين في أحسن الظروف مع تفادي كثرة التنقلات إلى مكاتب البريد: - الإجراء الأول: الدفع عن طريق ساع يتم تعيينه اسميا من قبل المؤسسة.

تتيح هذه العملية لكل مؤسسة أو إدارة عمومية بتفويض "ساع" يقوم بسحب الأموال لفائدة قائمة من المستخدمين يتم إعدادها مسبقا.

وبإمكان المؤسسات والجماعات المحلية والإدارات العمومية على مستوى الولايات والدوائر والبلديات الاتصال بمديريات الوحدات الولائية للبريد أو بمكاتب البريد التابعة إليهم من أجل تحديد كيفيات اعتماد الساعي المعين وأيضا كيفيات تنظيم عمليات الدفع.

الإجراء الثاني : التكفل بعملية دفع الأجور على مستوى هيكل تابع للمؤسسة المعنية.

عمال بريد الجزائر جاهزون للتنقل إلى المؤسسات والجماعات المحلية والإدارات العمومية من أجل إنجاز عمليات الدفع ، وذلك بنفس الشروط المطبقة على مستوى الشبابيك بمكاتب البريد.

ويكون سحب الأموال عبر نهائي الدفع الإلكتروني (TPE) بالنسبة للموظفين المالكين للبطاقة النقدية "الذهبية".

إن الغرض المرجو من هذه التدابير الجديدة هو "تقليل التوافد الكبير للزبائن على مستوى مكاتب البريد وبالتالي الحد من خطر انتقال العدوى".

وأخيرا ، يطمئن بريد الجزائر زبائنه بتوفر خدماته ، كما يطالب مرة أخرى جميع المواطنين باحترام التدابير الوقائية وقواعد التباعد التي وضعتها الهياكل الصحية في إطار الوقاية ومكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.