كورونا : رابطة كرة القدم المحترفة تتبرع بـــ 10 مليون دج لمساعدة الشعب الجزائري

تبرعت رابطة كرة القدم المحترفة بعشرة (10) ملايين دج للحساب الخاص الموجه لمساعدة الشعب الجزائري الذي فتحته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في إطار الهبة التضامنية لمواجهة كوفيد-19، حسبما أفادت به الهيئة المسيرة للمنافسة، مساء أمس الخميس، على حسابها الرسمي.

وأوضح ذات المصدر أن المكتب التنفيذي للرابطة "درس وحدد بمبلغ ب 10 مليون دينار جزائري المساهمة المالية في الحساب الخاص الذي فتحته الاتحادية".

وانتهز أعضاء المكتب التنفيذي هذه المناسبة للترحم على أرواح ضحايا فيروس كورونا معربين عن خالص تعازيهم للعائلات.كما أعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للمرضى المتواجدين في فترة النقاهة منوهين "بشجاعة وتفاني أعوان السالك الطبي في الحرب التي يخوضها ضد هذا العدو الخفي".

و قد اتخذ القرار من طرف رابطة كرة القدم المحترفة، يوم الأربعاء، خلال الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي الذي جرى عن بعد تحت رئاسة عبد الكريم مدوار، " طبقا لتعليمات سلطات البلد التي تحظر التجمعات تفاديا لتفشي كوفيد-19".

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحادية والذي خصص لنشطات التضامن لفائدة العائلات التي طالها هذا الوباء بحيث تقرر فتح حساب خاص للتضامن.

وقال السيد مدوار خلال اجتماع الرابطة المحترفة لكرة القدم : "في الوقت الراهن نرفض الحديث عن كرة القدم وكما صرحت به مؤخرا فإنه من غير المناسب التحدث عن مثل هذا الموضوع في هذه اللحظات العصيبة فنحن نحترم توجيهات السلطات العمومية التي أعلنت تمديد آجال تعليق المنافسات".

وأوضحت الهيئة أن "الرابطة المحترفة لكرة القدم تتابع عن كثب ويوميا تطور الوضع وستعتمد في الوقت المناسب أفضل سيناريو يكون قد خضع لدراسة دقيقة وتشاورية بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

من جهة أخرى "فند رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم كل الشائعات والتصريحات المتداولة بشأن مشاريع نسبت إلى الرابطة" معلنا بهذه المناسبة عن تعيين فاروق بلقيدوم الناطق باسم الرابطة المحترفة لكرة القدم في منصب نائب رئيس الرابطة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت يوم الأربعاء عن تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 19 أبريل بعدما تم تأجيلها في وقت سابق إلى الخامس من نفس الشهر في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية من وباء كورونا العالمي ومحاربته.