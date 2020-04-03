مجمع "سيربور" : المفاوضات مع عنتر يحي لشغل منصب المدير العام لاتحاد العاصمة تعرف "تقدما"

أشار الرئيس المدير العام لمجمع "سيربور"، عاشور جلول اليوم الجمعة إلى أن المفاوضات مع المدافع الدولي السابق عنتر يحي "تتقدم تقدما جيدا" من أجل إقناعه بأن يشغل منصب المدير العام لفريق اتحاد العاصمة (الرابطة المحترفة الأولى).

وأوضح السيد عاشور جلول على أمواج الإذاعة الوطنية بقوله "يمكنني اليوم أن أعلن عن هذا الأمر، إذ إن المفاوضات مع عنتر يحي توجد في مرحلة متقدمة .وسيكون جزء من الهيكل التنظيمي لاتحاد العاصمة للموسم 2020-2021، بمشروع رياضي طموح بطبيعة الحال".

وحاز مجمع تسيير موانئ الجزائر "سيربور" على غالبية أسهم الشركة الرياضية ذات الأسهم لفريق اتحاد العاصمة (SSPA/USM Alger)، بعد أن اشترى 34ر94 في المائة من أسهم النادي العاصمي، من مالكه "مؤسسة الأشغال العمومية ETRHB" لصاحبه علي حداد المتواجد رهن الحبس، وهي الوضعية التي تحمل تبعاتها النادي العاصمي.

وسيعيش عنتر يحي (37 سنة)، المستهدف أيضا من قبل نادي أنجي الفرنسي (Angers SCO)، ثاني تجربة له كمدير عام، بعد تلك التي كانت له مع نادي أورليون (US Orléans) بالدرجة الثانية الفرنسية، والذي غادره في شهر نوفمبر الماضي.

ورده على سؤال بخصوص إمكانية اللجوء إلى خفض الأجور، بالنظر إلى تعليق البطولة بسبب انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، أوضح الرئيس المدير العام أن المجمع قد اتخذ قراره حيال هذا الأمر، مستطردا بالقول "إنه لأمر منطقي أن نفكر في خفض الأجور في الوقت الذي تعرف فيه البطولة توقفا، مما كان له عواقب على مداخيل النادي.وهذا الإجراء سيخص اللاعبين فقط الذين يتحصلون على أجور هامة".

كما اعتبر مسؤول النادي العاصمي أن احتمالية استئناف البطولة، التي علقت منذ 16 مارس الماضي، "يجب أن تتم بشكل تدريجي، حتى لا تتعرض حياة اللاعبين إلى الخطر".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت ، الأربعاء، عن تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 19 أبريل، بعدما تم تأجيلها في وقت سابق إلى الخامس من نفس الشهر، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا العالمي.