وزارة الثقافة: منح للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم بسبب وباء كورونا

قررت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة منح مساعدات للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم بسبب وباء كورونا وكلفت الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإشراف على هذه العملية "وفق إجراءات ملائمة تتناسب والأوضاع الحالية" حسب موقع فايسبوك لوزارة الثقافة.

وعلى الفنانين المعنيين يضيف الموقع ذاته "توصيل البيانات المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني" للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من يوم الأحد 5 افريل 2020 "بدون حضورهم إلى مقر المؤسسة"، علما أن هذه البيانات تحتوي على الاسم واللقب وتاريخ الازديادو العنوان رقم الهاتف و رقم بطاقة الانتساب للديوان.