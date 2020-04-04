يوسف بلايلي يطلب فسخ عقده مع الاهلي السعودي

قرر الدولي الجزائري ،يوسف بلايلي،، المحترف في صفوف ،الأهلي السعودي (الدوري الممتاز)، فسخ عقده مع الفريق وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته في الأشهر الأخيرة.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن بلايلي حدد يوم العاشر من أبريل لتسلم مستحقاته المتأخرة و إلا فإنه سيفسخ عقده من جانب واحد ويغادر الفريق.

وتعتبر هذه الأزمة الثالثة من نوعها مع نادي ،الاهلي، ، إذ سبق أن تقدم البرازيلي ،جوزيف دي سوزا، بخطاب مماثل قبل أن تسلمه الإدارة راتب شهر وتصل إلى تسوية معه تم من خلالها سحب الشكوى المقدمة ضد النادي، وهو الأمر الذي حدث مع الثنائي ،لوكاس ليما، و،دجانيني تفاريس، اللذين تسلما أيضا راتب شهر خلال الأسبوع الماضي.