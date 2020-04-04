العلاج بالكلوروكين يعطي نتائج جيدة في علاج مرضى كورونا بوهران وتيبازة

أعطى استخدام بروتوكول علاج حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا "بالكلوروكين" الذي شرعت كل مصحلة الأمراض المعدية بالمركز الإستشفائي الجامعي لوهران ومستشفى "عبد القادر تقزايت" بتيبازة "نتائج مشجعة للأغلبية".

وذكرت الأستاذة نجاة موفق رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى وهران أن المصلحة التي تتكفل بعلاج أكثر من نصف الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بوهران قامت بتسريح يوم الجمعة أولى ثلاث حالات تعافت بشكل نهائي من فيروس كورونا, مشيرة الى أن "جميع المرضى الذين يعالجون في المصلحة وفق هذا البرتوكول العلاجي يوجدون في حالة جيدة".

وأضافت أن حتى الحالات التي وصلت إلى المصلحة في حالة "خطيرة"، بدأت تتعافى شيئذا فشيئذا, معربة عن ارتياحها الكبير لعدم تسجيل أية وفاة في المصلحة التي ترأسها منذ بداية الوباء.

وتضيف مع ذلك أنه "لا يمكن في الوقت الحاضر الجزم بأن الكلوروكين هو السبب الوحيد لشفاء هؤلاء المرضى، لأن الشفاء من فيروس كورونا يمكن أيضا أن يكون عفويا في بعض الأحيان".

ونقلت وكالة الأانباء الجزائرية عن مصادر طبية بمستشفى "عبد القادر تقزايت" بتيبازة أن عملية العلاج بالكلوروكين عن نتائج "مشجعة" بعد استعماله على مصابين بفيروس كورونا

وأوضحت المصادر أن الوضع الصحي للحالات التي تخضع للعلاج بمستشفى تقزايت, المؤسسة المرجعية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا, وفق بروتوكول العلاج بدواء كلوروكين, أظهرت تفاعلا ايجابيا مع الدواء وهي نتائج "ايجابية و مشجعة", تقول ذات المصادر.

وتعتبر تلك النتائج المتمثلة في تحسن الحالة الصحية لبعض المرضى من خلال "انخفاض درجة الحرارة" و "تسجيل أريحية في التنفس نسبيا" و "تقلص حدة السعال", نتائج "أولية ومؤشرات إيجابية" بعد "إخضاع 14 مصابا لبروتوكول العلاج الكلوروكين" في انتظار ظهور "النتائج النهائية بعد عشرة أيام من إستعمال الدواء", حسب توضيحات ذات المصادر

وأعلنت وزارة الاتصال في بيان بتاريخ 24 مارس الماضي عن اعتماد وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات رسميا الكلوروكين في العلاج لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح البيان يومها أن "الكلوروكين هو جزيئة مضادة للملاريا, يستخدم في العلاج من هذا الوباء ومن أمراض الروماتيزم والذئبة", مؤكدة أن "الدراسات في هذا الصدد قد انطلقت بالصين في فبراير 2020, ولا تزال مستمرة في أوروبا".

وأضاف ذات المصدر إن "الكلوروكين قد أعطى نتائج واعدة لمواجهة فيروس كورونا من خلال زيادة القدرات المناعية للفرد.

وهو منتوج يصنع محليا وبكميات كافية لعلاج المرضى, حسب البروتوكول الذي وضعه الخبراء".