وصول اول طلبية لوسائل الحماية الى الجزائر قادمة من الصين هذا الأحد

ستصل هذا الأاحد اول طلبية لوسائل الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الى الجزائر العاصمة قادمة من مدينة شانغهاي (الصين)، حسبما علم اليوم السبت لدى مصالح الوزير الأول.

وأكد ذات المصدر ان "هذه الطلبية الأولى التي قدمتها الصيدلية المركزية للمستشفيات، تتكون من 5ر8 مليون كمامة من نوع ثلاث طبقات و100.000 كمامة مُرشحة من نوع "اف اف بي 2" (FFP2).

وسيكون الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد حاضرين لاستلام هذه الطلبية.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد طمأن الجزائريين يوم الثلاثاء الماضي خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، حول وفرة المواد المستخدمة في الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع جراحي و30 ألف طقم اختبار.