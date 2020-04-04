إسبانيا: تمديد حالة الطوارئ للمرة الثانية لأسبوعين إضافيين

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم السبت، عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الثانية، لأسبوعين إضافيين حتى 25 أبريل الجاري، وذلك من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) .

ونقلت مصادر إعلامية عن بيدرو سانشيز، تصريحه من مقر رئاسة الحكومة (لا مونكلوا) ، بأن "مجلس الوزراء سيعتمد خلال اجتماعه الأسبوعي المقرر الثلاثاء، المقبل طلب تمديد حالة الطوارئ إلى غاية منتصف ليلة 25 أبريل وسيطلب من جديد من مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني ) الموافقة على هذا الإجراء للمرة الثانية".

وأوضح رئيس الحكومة أن "البيانات والمؤشرات التي نتوفر عليها تؤكد على أنه بمجرد تجاوز ذروة الوباء سنتمكن من عكس منحنى انتشار العدوى "، مشيرا إلى أنه "تم إبلاغ هذا القرار إلى المسؤولين في كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان".

وأضاف " لقد قطعنا الخطوة الأولى في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، وعلينا أن نحافظ على التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها خلال الأسبوعين القادمين "، مؤكدا أن " الانتصار في هذه المعركة هو أمر ممكن وأضحى يقترب أكثر فأكثر " .

ودعا سانشيز المواطنين إلى "مواصلة اتباع تعليمات وتوصيات السلطات الصحية من أجل القضاء على هذا الوباء"، مشيرا إلى أن "هذا القرار تم اتخاذه بناء على التوصيات التي قدمتها مجموعة العلماء والخبراء الذين يقدمون الدعم والاستشارة للسلطات التنفيذية واللجنة التقنية لتدبير تداعيات فيروس كورونا المستجد".

وكان مجلس النواب الإسباني قد صادق يوم 25 مارس الماضي على تمديد حالة الطوارئ التي كانت قد بدأت يوم 14 مارس وذلك لمدة أسبوعين آخرين حتى يوم 11 أبريل، بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء في إطار الجهود التي تبذلها إسبانيا لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد .

واعتمدت الحكومة الإسبانية يوم الأحد الماضي، قرارا يقضي بتعليق جميع الأنشطة غير الأساسية خلال الفترة ما بين 30 مارس و 9 أفريل وذلك من أجل الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت إسبانيا التي تعيش منذ 14 مارس حالة طوارئ صحية في ظرف 24 ساعة 809 حالة وفاة جديدة بزيادة 3 ر 7 في المائة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 11 ألف و 744 حالة وفاة بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 124 ألف و 736 حالة إصابة بزيادة بنسبة 9 ر 5 في المائة في ظرف 24 ساعة، في حين بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء التام 34 ألف و 219 منذ تفشي الوباء بالبلاد حسب ’آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت .