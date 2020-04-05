وزارة الثقافة تمدد توقيف الدراسة بالمؤسسات التابعة لها

أعلنت وزارة الثقافة عن تمديد توقيف الدراسة بمعاهد التكوين العليا والجهوية وملحقاتها عبر الولايات والتابعة لوصايتها إلى غاية 19 أبريل الجاري تطبيقا لقرارات الحكومة في سياق الإجراءات المتخذة للوقاية من تفشي وباء كورونا وفق بيان للوزارة صادر اليوم السبت.

وقررت الوزارة أيضا تمديد مجمل الإجراءات الاحتياطية ذات الصلة بهذا الظرف الاستثنائي والتي تم اتخاذها في البداية بخصوص عمل وسير كل المؤسسات التابعة لقطاع الثقافة.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت في 11 مارس الماضي عن تأجيل جميع النشاطات واللقاءات والتظاهرات الثقافية في إطار الوقاية من فيروس كورونا.(