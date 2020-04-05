جراد يؤكد أن الجزائر ستواصل استلام وسائل ومعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا

أكد الوزير الاول، عبد العزيز جراد، هذا الأحد، أن الجزائر ستواصل استلام وسائل ومعدات طبية خلال الاسابيع القادمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقد أشرف جراد بمطار هواري بومدين الدولي رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على تسلم اول طلبية من وسائل مكافحة وباء كورونا قادمة من الصين على متن طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي، وهذا تنفيذا للالتزامات الذي تعهد بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أوضح الوزير الاول ان الطائرتين التابعتين للجيش الوطني الشعبي كانتا محملتين بـ 8،5 مليون كمامة ذات ثلاث مطويات وأقنعة من نوع (أف بي بي 2) خاصة بالأطباء، مشيرا الى أن تكلفة هذه المعدات بلغت 4 ملايين و 950 ألف دولار.

وأضاف ان هذه الطلبية "ما هي إلا بداية" وأنه سيتم، خلال الاسابيع القادمة، اقتناء منتجات طبية تتمثل في "100 مليون كمامة ومليون لباس كلي مخصص لسلك الاطباء و 20 ألف مجمع للكشف عن الفيروس و20 ألف مجمع لنقل عينات الكشف".

أما خلال الفترة المقبلة - يضيف الوزير الاول - فسيتم أيضا "اقتناء مختلف الادوية والوسائل التي تمكن المستشفيات من التكفل بالمواطنين الذين يعانون من هذا الوباء"، مؤكدا أن الجزائر "ستتخلص من هذا الفيروس طال الزمن أم قصر".

واغتنم الوزير الاول هذه المناسبة ليحيي "مجهودات الجيش الوطني الشعبي على عملهم هذا، حيث تمكنوا في ظرف 48 ساعة من التوجه الى الصين والعودة بهذه الطلبية" وكذا السلك الطبي وشبه الطبي وكل أعوان المستشفيات الذين "يعملون دون هوادة من اجل التكفل بالمصابين".

كما حيا أيضا مختلف شرائح المجتمع الجزائري على "المساعدة الكبيرة التي يقدمونها من خلال هبتهم التضامنية، الى جانب الادارات المحلية وكل المؤسسات الاقتصادية، سواء العمومية أو الخاصة"، لافتا الى أن "الجميع مجند لإخراج البلاد من هذه الازمة".

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد طمأن الجزائريين، خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، حول وفرة المواد المستخدمة في الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع جراحي و30 ألف طقم اختبار.