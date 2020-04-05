كريكو : تخصيص 3 مراكز إضافية لوضع الأشخاص بدون مأوى تحت الحجر الصحي

كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو هذا الأحد أنه تم فتح ثلاث فضاءات إضافية لاستقبال الأشخاص بدون مأوى لوضعهم تحت الحجر الصحي قبل إدماجهم في المراكز التابعة للقطاع.

وأوضحت الوزيرة على هامش تفقدها لمركز الاستقبال والإيواء الاستعجالي للأشخاص بدون مأوى بدالي ابراهيم ودار الرحمة ببئر خادمي أنه في اطار الحملة الوطنية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى تم تخصيص ثلاث فضاءات إضافية بكل من المدنية بولوغين و الرويبة كمراكز الحجر الصحي لهذه الفئة تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وأضافت السيدة كريكو أنه في اطار الإجراءات المتخذة لمجابهة الوباء تخضع هاته الفئة إلى مرافقة وتكفل نفسي وطبي طيلة مدة الحجر الصحي ليتم بعد انقضاء المدة إعادة إدماجهم في مختلف المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني.

وثمنت الوزيرة بالمناسبة الجهود التي يبذلها عمال قطاع التضامن لمرافقة هذه الفئة الهشة سيما في هذه الظروف التي تتطلب تكاثف جهود الجميع لمجابهة هذا الوباء العالمي.