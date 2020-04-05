وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

أكد مصدر ليبي مطلع, هذا الأحد, وفاة الدكتور محمود جبريل, رئيس وزراء ليبيا الأسبق, رئيس "تحالف القوى الوطنية الليبي", متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت تقارير إخبارية عن المصدر أن الدكتور محمود جبريل توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية, وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويعانى الدكتور محمود جبريل من مشكلات في القلب وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت يوم 27 مارس الماضي عن تسجيل حالة إيجابية بعد تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا, من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية وهو الدكتور محمود جبريل, وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.