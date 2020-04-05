فيروس كورونا: 69 حالة إصابة جديدة مؤكدة و 22 حالة وفاة جديدة في الجزائر

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور جمال فورار، هذا الأحد، عن تسجيل 69 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي الى 1.320 حالة مؤكدة، إضافة إلى 22 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات 152 حالة.

وأوضح فورار خلال الندوة الصحفية اليومية المخصصة لتطور جائحة فيروس كورونا أن الـ 22 حالة الجديدة للوفيات قد سُجلت على مستوى البليدة (6 حالات) والجزائر العاصمة (6) وبرج بوعريريج (2) وحالة (1) في كل من ولايات تيبازة وعين الدفلى وتبسة والشلف وأدرار وغليزان وتيزي وزو وعنابة.

وأضاف ذات المتحدث أن الـ 1.320 حالة المؤكدة قد تم إحصاؤها على مستوى 43 ولاية في حين إن الـ 152 حالة من حالات الوفاة قد سجلت عبر 30 ولاية.

وأوضح من جهة أخرى إن 46 مصابا بفيروس كورونا قد تم إدخالهم للعناية المشددة، ما يمثل 3 في المائة من مجمل الحالات المصابة.

أما بخصوص الأشخاص المتعافين، أشار البروفيسور إلى أن العدد بقي على حاله بـ 90 شخصا، بينما يخضع حاليا 626 شخصا مصابا بالفيروس إلى العلاج بالكلوروكين.

من جهة أخرى ذكر نفس المسؤول بالرقم الأخضر 3030 الموضوع تحت تصرف المواطنين للرد على انشغالاتهم بخصوص جائحة كورونا مجددا التأكيد على ضرورة "احترام المواطنين لتوصيات الأخصائيين المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية بالإضافة إلى الحجر الصحي لتفادي انتقال عدوى الفيروس".