المدرب نشمة :" نظرتي إلى الحياة تغيرت بعد شفائي من كورونا فيروس "

أفاد المدرب الجزائري لنادي اتحاد البليدة (قسم الهواة/وسط)، سفيان نشمة، أنه أضحى "يرى الحياة بمنظور جديد"، عقب تعافيه من كورونا فيروس.

وصرح نشمة : "الحمد الله، أشعر بحالة جيدة ومن المتوقع أن أغادر المستشفى الاثنين. زوجتي أيضا شفيت وغادرت المستشفى. هذا قدر الله عز وجل ولا اعتراض لنا عليه. صراحة ظننت أنني سأموت، حيث لم أكن أستطيع التنفس بصفة عادية، الأمر كان معقدا للغاية. الأمر الأكيد أنني أمتلك نظرة مغايرة على الحياة، فاعتبر هذا المرض درسا لي، أتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى".

وسجلت الجزائر -اليوم الأحد- 69 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي الى 1320 حالة مؤكدة، فيما سجلت 22 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الى 152 حالة وفاة، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وأضاف إبن حي باب الوادي بالعاصمة : "تلقينا رعاية صحية جيدة من طرف الطاقم الطبي.فيما يخص علاج الكلوروكين، فشخصيا لقد أفادني بما أن أعراض المرض اختفت، سيما وأنني أتنفس بصفة طبيعية".

أما بخصوص فرضية عودة المنافسة بعد انحسار الوباء، أفاد التقني الذي التحق بالعارضة الفنية للفريق البليدي في مطلع السنة، أنه حاليا "لا يفكر كثيرا في كرة القدم".

"في الوقت الراهن لم أسترجع قبعة المدرب، فالأمر غير ملائم للحديث عن كرة القدم.ما يشغل بالي حاليا هو قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة الصحية.نتوسل الى الله أن تكون في أسرع وقت ممكن".

وفي الأخير أصر المدرب سفيان نشمة، على توجيه نداء للشعب الجزائري من أجل تباع إجراءات الوقاية الصحية واحترام الحجر الصحي لمحاربة جائحة كورونا فيروس.

"الحل الوحيد لايقاف تفشي العدوى يتمثل في تطبيق إجراءات الوقاية واحترام الحجر الصحي.أوجه رسالة من أعماق قلبي إلى الشباب الذين يستخفون بخطر هذه الجائحة.عليهم البقاء بمنازلهم لأطول مدة ممكنة، فلا بديل عن ذلك. لأنهم قد يتسببوا في نقل الفيروس إلى آبائهم، بما أن المسننين أكثر عرضة لفيروس كورونا".