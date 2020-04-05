20 مليون وظيفة مهددة بالزوال في أفريقيا بسبب فيروس كورونا

أشارت دراسة أجراها الاتحاد الأفريقي، نشرت الأحد، إلى أن حوالي 20 مليون وظيفة مهددة بالزوال في أفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد محذرة من ان الحكومات الأفريقية قد تخسر بسبب هذه الأزمة الصحية ما بين 20 إلى 30بالمائة من الإيرادات المالية.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الوكالة البريطانية رويترز فإن حوالي 15بالمائة من الاستثمارات الأجنبية ستختفي في القارة بسبب الوباء، وأن الاقتصادات المنتجة للنفط ستنكمش بنسبة تقدر بحوالي 3بالمائة كحد وسطي.

وتوقعت الدراسة تراجع التجارة بنسبة 35بالمائة عن مستويات عام 2019، مع خسائر قد تصل إلى 270 مليار دولار تقريبا.

وقد أجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة، مما أدى لحدوث انكماش في الاقتصاد العالمي، وانخفاض معدلات الطلب وتوقف الكثير من الشركات والعديد قطاعات العمل مثل المطاعم عم مزاولة أعمالها.

في ظل هذا الوضع وافقت مفوضية الاتحاد الإفريقي على إنشاء صندوق قاري لمكافحة وباء كورونا بتمويل أولي قوامه 5ر12مليون دولار لتوفير استجابة منسقة قارية لمواجهة الفيروس.

جاء ذلك في بيان نشرمؤخرا عن رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا وذلك عقب مشاركته في ندوة عبر الهاتف مع مكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالمفوضية الإفريقية حول مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح القارة الإفريقية.

ووفقا للبيان فقد تم التوصل لقرار بشأن إنشاء صندوق قاري لمكافحة وباء كورونا بتمويل أولي قدره 5ر12مليون دولار لتوفير استجابة منسقة قارية للحد من فيروس كورونا في إفريقيا.