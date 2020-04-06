الوزير الأول يأمر بوضع حد للترويج الإعلامي لعمليات التبرع للمعوزين

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، المسؤولين إلى وضع حد للترويج الإعلامي لعمليات توزيع الـمواد، على العائلات المعوزة.

وجاء في التعليمة التي أصدرها جراد هذا الأحد للوزراء والولاة، بخصوص تسيير تبرعات الهبة التضامنية، أنه لوحظ أن توزيع التبرعات العينية يعكس أحيانًا صورًا تمس بكرامة الـمواطنين الـمعوزين، من خلال تشكيل تجمعات فوضوية بقدر ما تشكل خطراً على الصحة.

وتم الإيعاز إلى الولاة لحملهم على تحسيس السلطات الـمحلية، وكذا السلسلة التضامنية الـمعنية كلها، بغرض حظر هذا النوع من الـممارسات.

وبهذا الصدّد، أشار جراد أنه يتعين على المسؤولين المحليين أن يفضلوا، في جميع الحالات، طريقة التوزيع الـمباشر على مستوى أماكن إقامة الأسر الـمستهدفة، ومن أجل تفادي أي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر ولاسيما الأطفال الذين يعانون وضعية اجتماعية هشة.