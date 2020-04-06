أحمد أحمد: "لا نستطيع تعديل موعد نهائيات كأس إفريقيا 2021"

أكد الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه لا توجد إمكانية لتعديل موعد نهائيات كأس افريقيا للأمم 2021، المقررة ما بين شهري يناير وفبراير المقبلين، بالكاميرون.

وأوضح رئيس "الكاف"، في تصريح لموقع "كورة" قائلا "نأمل أن نستغل ما تبقى من تواريخ لإنهاء التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم، لأني لا أرى حاليا مجالا للحديث عن تعديل تاريخ إقامته في الكاميرون".

وأضاف "كرة القدم متوقفة على مستوى العالم على غرار نشاطات أخرى، نتطلع لزوال الفيروس أو التحكم والسيطرة عليه وبعدها ننظر في التواريخ المتاحة لدينا كي نتدارك فترات التوقف الحالية".

وأفاد مسؤول الهيئة القارية "لدينا تواريخ الفيفا التي تسمح بإنهاء كل شيء في موعده ولو بتأجيل بعض جولات تصفيات كأس العالم بعد أن يتفهم "الفيفا" الموقف بطبيعة الحال".

واختتم أحمد أحمد "أعيد التأكيد على أن البعد الإنساني يتصدر انشغالاتنا حاليا، سلامة الناس والأفراد أولا وبعدها سنتدبر تعديل مواعيد ما تبقى من مباريات الكونفيدرالية ودوري أبطال إفريقيا".

وكانت الجولتان الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة الى "كان-2021" مقررتان شهر مارس الفارط ليتم تأجيلهما الى يونيو المقبل بسبب تفشي جائحة كورونا في عديد من دول العالم من بينها القارة الافريقية.