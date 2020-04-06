رئيس الوزراء البريطاني ينقل إلى العناية المركزة بسبب كورونا ووزير الخارجية ينوبه مؤقتا

نقل السيد بوريس جونسوني رئيس الوزراء البريطاني ،مساء اليوم الاثنين، إلى قسم العناية المركزة بإحدى مستشفيات لندن في ظل استمرار أعراض إصابته بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان لها أن جونسون البالغ 55 عاما، أدخل إلى العناية المركزة بعد استمرار أعراض إصابته بالفيروس "وذلك بناء على نصيحة فريقه الطبي وهو يتلقى الآن عناية فائقة".

وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء البريطاني طلب من السيد دومينيك راب وزير الخارجية، أن ينوب عنه في رئاسة مجلس الوزراء "حالما تقتضي الضرورة".

وكان جونسون قد أكد في تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم أنه يتمتع بروح معنوية عالية، مشيرا إلى أنه على تواصل مع فريقه الحكومي للعمل على محاربة هذا الفيروس.

ويعاني رئيس الوزراء من استمرار أعراض الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) التي ألمت به منذ أحد عشر يوما ومن بينها السعال والحمى لذلك تم إدخاله إلى المستشفى بطلب من أطبائه.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد بالحكومة البريطانية منصب نائب رئيس الوزراء، إلا أن وزير الخارجية بحكم منصبه كوزير دولة أولي سيشغل هذا المنصب بشكل مؤقت.