منظمة الصحة العالمية تدين المقترحات "العنصرية" لاختبار لقاح كوفيد-19 في إفريقيا

ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ،تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بـ"التصريحات العنصرية" التي صدرت مؤخرا عن باحثين فرنسيين أشارا فيها إلى إفريقيا كـ"حقل اختبار" للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف إن "إفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح"، منددا بـ"العقلية الاستعمارية".

وكان طبيبان فرنسيان هما جون بول ميراي من مستشفى كوشين بباريس وكامي لوكتي من المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (إنسيرم)، قد اقترحا إجراء اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "في إفريقيا، حيث ليست هناك كمامات واقية ولا علاج ولا إنعاش" وحيث تعد الساكنة "أكثر عرضة للإصابة".