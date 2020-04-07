إحياء اليوم العالمي للصحة تحت شعار "دعم كادر التمريض والقبالة"

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن إحياء اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع أفريل من كل سنة هو هذا العام يوم للاحتفال بعمل كادر التمريض والقبالة تحت شعار: "دعم كادر التمريض والقبالة".

وأشارت المنظمة إلى أن هذه المناسبة "تذكّر القيادات العالمية بالدور الحاسم الأهمية الذي يضطلع به هذا الكادر في الحفاظ على الصحة في العالم".

وأوضحت المنظمة أنه و"في السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة 2020، يسلط يوم الصحة العالمي الضوء على الحالة الراهنة للتمريض والقبالة في شتى أنحاء العالم. وستُصدر المنظمة وشركاؤها سلسلة من التوصيات تهدف إلى تعزيز القوى العاملة في التمريض والقبالة".

و"سيكون لذلك أهمية حيوية في تحقيق الغايات الوطنية والعالمية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة وصحة الأم والوليد والأمراض المعدية والأمراض غير السارية، بما في ذلك الصحة النفسية والتأهب والاستجابة للطوارئ وسلامة المرضى وتقديم الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس، في جملة أمور".

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع المعنيين إلى "تقديم الدعم في يوم الصحة العالمي لضمان أن القوى العاملة في التمريض والقبالة تتمتع بالقوة اللازمة لحصول الجميع في كل مكان على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها".