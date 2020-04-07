وزارة التربية : تأجيل امتحان إثبات المستوى الخاص بالمتعلمين عن بعد

07/04/2020 - 13:33

قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل امتحان إثبات المستوى (دورة 2020) الخاص بالمتعلمين عن بعد, والذي كان مقررا يوم 21 أفريل الجاري إلى فترة ستحدد لاحقا, حسب بيان أصدرته الوزارة هذا الثلاثاء.

وذكر ذات المصدر أن القرار يندرج في إطار "الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت الاثنين عن إعداد مشروع مسودة يتضمن مختلف الاحتمالات الواردة في حال تمديد الحجر الصحي أو رفعه بهدف إيجاد الحلول الملائمة, لاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات المدرسية وتنظيم أعمال نهاية الدراسة وذلك بإشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين من منظمات جمعيات أولياء التلاميذ والنقابات المعتمدة في القطاع.

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الجزائر, مجتمع

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