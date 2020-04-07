جونسون لا يزال في العناية المركزة بعد تدهور صحته بسبب إصابته بكورونا

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة، بعد أن تدهورت حالته الصحية الليلة الماضية، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا قضاها وهو يتابع عمله بشكل اعتيادي من عزله الذاتي.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون ، أن هذا الأخير يعاني من نوبة سعال وارتفاع في الحرارة، وسيبقى تحت عناية مركزة في مستشفى "ساينت توماس" في العاصمة لندن، مؤكدا أن رئيس الوزراء "لم يفقد وعيه كما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية، و تلقى العلاج ، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا".

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق، أن جونسون عانى من مشكلات في التنفس ، ما استدعى استخدامه جهازا للتنفس الصناعي".