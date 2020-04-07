سطيف: الشروع في إجراء اختبارات الكشف السريع لفيروس كورونا بمستشفى عين الكبيرة

شرعت المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الكبيرة (20 كلم شمال سطيف) في إجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أول تجربة على مستوى الولاية ، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مدير ذات المؤسسة الصحية.

وأوضح صالح ميهوبي أن مستشفى عين الكبيرة استلم خلال ال24 ساعة الأخيرة 400 جهاز كشف سريع من طرف معهد باستور (الجزائر العاصمة) عبر دفعتين متتاليتين ( 200 جهاز في كل دفعة.) وسيتم توزيع كمية من هذه الأجهزة الخاصة بالكشف السريع عن كوفيد-19 على عدة مؤسسات صحية بالولاية بما فيها المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة مما يساهم في الكشف المبكر عن الإصابات و تشخيصها في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

و مكنت عملية استلام هذه الأجهزة السريعة المخصصة للكشف عن جائحة كورونا و التي تمت بالتنسيق بين كل من المؤسسة العمومية الاستشفائية لعين الكبيرة و مديرية الصحة و السكان بالولاية من إجراء 37 كشف سريع على عمال و موظفي مستشفى بني عزيز ( شمال شرق سطيف) .

و استنادا لنفس المصدر فقد أثر استلام أجهزة الكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بشكل إيجابي على الجانب النفسي للطاقم الطبي العامل بالمستشفى و ولد ارتياحا كبيرا في أوساطهم.