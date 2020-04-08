مدير التطوير التكنولوجي والابتكار: وضعنا استراتيجية للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا

أكد مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بمديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي سفيان صلواتشي أن المديرية رسمت استراتيجية من أجل المساهمة في الجهد الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا على المستوي الوقائي والاستشفائي من خلال تصميم جهاز تنفسي اصطناعي و انتاج الكلوروكولين لمعالجة المصابين.

وأوضح صلواتشي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الاذاعية الاولى أن مخبر جامعة تيزي وزو يقوم حاليا بعمليات التشخيص لمساعدة معهد باستور، مشيرا إلى أن هناك مخابر أخرى بجامعات الشلف والمدية والطارف وبجاية ستدخل حيز الخدمة لاحقا للمشاركة في الجهد الوطني.

وفي السياق أضاف صلواتشي أن هناك جامعات تعمل في الوقت الراهن على انتاج كمامات ومحاليل هلامية لسد العجز في هاتين المادتين اللتان تستخدمان بكثرة في عمليات التعقيم والوقاية.

وعلى صعيد متصل، كشف صلواتشي عن أن مراكز بحثية انتجت نماذج مقصورات للتطهير والتعميق كعمل ابداعي

ولفت صلواتي إلى أن اجتماعات بوزارة الصناعة بين مديرية البحث ومجمعات صناعية أفضت إلى الاتفاق على تصنيع اول نموذج من مقصورات التعقيم والتطهير ستتكفل به مؤسسة جزائرية هي "ايلاك الجزائر" معتبرا أن الخطوة اذا نجحت ستمثل بداية للتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي.

من جهة أخرى لفت صلواتشي إلى أن ثلاثة مراكز بحث تعمل حاليا على تطوير جهاز تنفسي ونطمح للتعاون مع مؤسسات صناعية للمساهمة في تطويره مضيفا أن المخابر تجاوزت مرحلتي التصميم الميكانكي و الإلكتروني و مازالت فقط مرحلة المطابقة.