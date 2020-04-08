كورونا: اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية تساهم في حملة التضامن

08/04/2020 - 14:31

قررت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية المشاركة في حملة التضامن من أجل محاربة جائحة كورونا (كوفيد-19) التي اجتاحت الجزائر على غرار باقي دول العالم، وذلك بالمساهمة بهبة لمستشفى بوفاريك بالبليدة، حسبما أفادت به الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأفادت اللجنة في بيان لها : "قرر أعضاء المكتب التنفيذي، باسم الجمعية العامة، تقديم إعانة لمستشفى بوفاريك من خلال اقتناء مواد حماية لفائدة الطاقم الطبي، إضافة إلى مواد معقمة".
وستساهم هذه الهبة في "التكفل الجيد بالمرضى"، حسبما أوردته اللجنة الاولمبية في ذات البيان.
للتذكير، فإن ولاية البليدة تخضع الى حجر صحي كلي في إطار إجراءات الوقاية لمحاربة جائحة "كوفيد-19".

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