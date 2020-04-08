عرقاب: "اجتماع الأوبيب+" سيكون مثمرا من أجل توازن السوق

أوضح وزير الطاقة، محمد عرقاب اليوم الأربعاء بالجزائر أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب) و بلدان خارج الأوبيب الذي سيعقد غدا الخميس عن طريق ندوة عن بعد، يجب أن يتوصل إلى ضمان الشروط التي من شانها تحقيق توازن السوق النفطية.

و خلال زيارة ميدانية إلى مديرية التوزيع لسونلغاز ببلدية بلوزداد (الجزائر العاصمة)، أكد الوزير ان هذا الاجتماع "سيكون مثمرا دون شك من اجل التوصل إلى توزان السوق بين بلدان الأوبيب و شركائنا خارج الأوبيب من خلال إجراءات سنتخذها غدا".

و سيسمح ذاك حسب قوله بانتعاش السوق البترولية قصد تلبية مطالب البلدان المنتجة للذهب الأسود و المستهلكة له.

كما أضاف ان "الجزائر تتعاون مع جميع بلدان الأوبيب و خارج الأوبيب من اجل التوصل إلى تخفيض الإنتاج".

و حسب السيد عرقاب فان استقرار السوق النفطية العالمية سيسمح بمواصلة التنمية في هذا القطاع لمجموع البلدان لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة .

يذكر ان منظمة الأوبيب و حلفائها وجهت دعوة لـ 10 بلدان اخرى منها الولايات المتحدة لحضور الاجتماع المقرر غدا الخميس في محاولة لتحقيق استقرار سوق الخام .

و من شان هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يعقد عن بعد السماح بمناقشة تقليص جماعي للانتاج قد يبلغ 10 مليون برميل يوميا حسب الهدف الذي عرضه الجمعة الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.