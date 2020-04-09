اليمن: اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بدءا من هذا الخميس

دخل وقف إطلاق النار الشامل الذي أعلن عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيز التنفيذ بدءا من هذا الخميس.

وأعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، بدءا من اليوم قابلة للتمديد، مؤكدة أن الفرصة مهيأة لتضافر الجهود كافة، للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن.

وأوضح العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف يعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الخميس (12:00 بالتوقيت المحلي) قابلة للتمديد.

ويهدف الاجراء الى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف، تحت إشراف المبعوث الأممي، لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

ولم يسجل اليمن، حتى مساء الأربعاء، أية إصابة بكورونا، بينما أصاب الفيروس أكثر من مليون و485 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 87 ألفا، بينما تعافى أكثر من 318 ألفذا.

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، وأصبح 80 بالمائة من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثيين.

ومنذ عام 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة "انصار الله" الحوثي الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ 2014.