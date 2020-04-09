تصنيف الفيفا: الخضر يحافظون على الصف الـ35

حافظ منتخب الجزائر لكرة القدم، هذا الخميس، على الصف الـ35 في التصنيف الشهري الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في ظل الأزمة التي تشهدها الرياضة العالمية عامة، والكرة خاصة، في ظل تفشي وباء كورونا، وتوقف نشاط المستديرة منذ نحو شهر.

وبحسب الموقع الإلكتروني لهيئة إنفانتينو، فإنّ تصنيف المنتخبات لم يشهد أي تغييرات جذرية مقارنة بتصنيف الشهر الماضي؛ في ظل حالة الشلل المهيمنة، بما جعل ترتيب المنتخبات من الأول إلى العاشر، دون أي تغييرات، حيث لم يخرج أي منتخب من قائمة العشر الأوائل، التي لم تشهد أي تعديلات على الإطلاق.

وتصدر المنتخب السنغالي قائمة المنتخبات الأفريقية، حيث احتل المركز العشرين، يليه منتخب تونس (27)، ثم نيجيريا (31)، والجزائر (35)، والمغرب (43)، وغانا (46)، واحتلت مصر المركز الـ51.

وشهد تصنيف الفيفا تغييرات طفيفة للغاية في تصنيف المنتخبات، على صعيد المراكز الأخيرة، بعد احتساب نتائج 4 مباريات ودية، حيث صعد منتخب جنوب السودان مركزا واحدا فقط، ليحتل المرتبة 168، ورفعت بيلاروسيا رصيدها 3 نقاط، واحتفظت بالمركز 87، وكان منتخب أوزبكستان أكبر الخاسرين من حيث النقاط، بعد تراجع رصيده 3 نقاط، وحافظ على المركز 85.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف برصيد 1765 نقطة، يليه منتخب فرنسا برصيد 1733 نقطة، ثم البرازيل في المركز الثالث 1712 نقطة، وإنجلترا الرابع، ثم أوروغواي في المركز الخامس.

ومن المراكز السادس إلى العاشر توجد منتخبات كرواتيا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا، على الترتيب، في حين احتلت إيطاليا المركز الثالث عشر وألمانيا المركز الخامس عشر.

وعلى صعيد المنتخبات الآسيوية، احتلت اليابان صدارة القارة، بعد أن جاءت في المركز 28، يليها إيران 33، أستراليا 42، قطر 55، السعودية 67، والعراق المركز السبعين، في حين احتلت دولة الإمارات المركز الحادي والسبعين.