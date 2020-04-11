بلحيمر يعزي عائلة الصحفي الراحل محمد بغدادي

وجه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، هذا الخميس، "خالص تعازيه" لعائلة الصحفي السابق محمد بغدادي بعد وفاة الأخير إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاء في برقية تعازي الوزير لعائلة الفقيد الذي توفي عن عمر ناهز 79 سنة: "في هذه المحنة الأليمة، يتوجه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة وكافة إطارات وعمال القطاع, بخالص تعازيهم لعائلة المرحوم".

وأضاف الوزير أنّ "الجزائر فقدت في شخص محمد بغدادي شخصية بارزة في ساحة الإعلام الوطني والعالم الفني"، مشيرًا إلى أنّ الفقيد "ساهم بقلمه وبريشته في رسم أجمل صفحات يومية المجاهد خلال سنوات طويلة".

وقال الوزير إنّ "طيبة خُلق المرحوم وكفاءته المهنية يشهد لها الجميع في قاعات التحرير وفي الساحة الفنية على حد سواء".

وكان الفقيد (مواليد 1941) نشطًا في العديد من الميادين كالرسم والمسرح، كما كان كاتب سيناريو، واشتغل صحفيًا في جريدة المجاهد التي عمل بها رئيسًا للقسم الثقافي خلال الفترة الممتدة بين 1970 إلى 1990 قبل أن يحال على التقاعد.

ومنذ سنة 1967، دأب بغدادي على تنظيم معارض لرسوماته، بالتزامن، تلقى تكوينا في المسرح وكانت له عدة مشاركات في أفلام جزائرية ومساهمات في كتابة السيناريو.