جميع المصابين والمشتبه فيهم يخضعون للعلاج ببروتوكول "الكلوروكين"

صرّح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، مؤخرًا، أنّ جميع المصابين والحالات المشتبه فيها تخضع للعلاج ببروتوكول "الكلوروكين".

وقال بن بوزيد للقناة الإذاعية الثالثة قبل عشرة أيام، أنّ بروتوكول "الكلوروكين" سيتم استخدامه في علاج كل الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بوباء كوفيد 19، إضافة إلى كل من احتكوا بالمصابين، وسائر الأشخاص المشتبه فيهم.

وأفاد الوزير في حصة "ضيف التحرير": "اللجنة العلمية المنصّبة على مستوى وزارة الصحة والمتكئة على آراء الأخصائيين والخبراء، قررت الشروع في تطبيق بروتوكول الكلوروكين، في معالجة كل المصابين بكورونا، فضلاً عن كل أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة".

وأبرز بن بوزيد: "في عيوننا، وبناءً على التجارب المعايشة، نتطلع لأن يمكّن هذا النمط من تحجيم عدد الأشخاص المصابين".