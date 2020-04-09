منظمة العمل الدولية تحذر من إلغاء 195 مليون وظيفة في العالم

حذّرت منظمة العمل الدولية، هذا الخميس، من تداعيات إلغاء ما يعادل 195 مليون منصب عمل في العالم، على وقع المخاوف الدولية المتزايدة من تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي.

وذهبت المنظمة إلى أنه من المرجح أن تؤدي جائحة كورونا إلى إلغاء 6.7 % من إجمالي ساعات العمل في العالم، خلال النصف الثاني من العام الجاري، أي ما يعادل 195 مليون منصب عمل بنظام دوام كامل.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أنّ هذا العجز سيطال قرابة خمسة ملايين عامل في المنطقة العربية بدوام كامل بينما يصل عدد المتضررين في أوروبا إلى 12 مليون عامل وفي آسيا والمحيط الهادئ حوالي 125 مليون عامل.

ونقل التقرير عن المدير العام للمنظمة غاي رايدر قوله إنّ "العمال والشركات في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء يواجهون كارثة ": وأكد ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة تستند على أربع ركائز هي دعم الشركات والوظائف والدخل وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل وحماية العاملين في مكان العمل واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول، محذرًا من "إخفاق دول العالم في أعظم امتحان للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عاما ذلك لأن فشل دولة واحدة يعني فشل الجميع".