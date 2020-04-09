كورونا : شركة " يسير " تكشف عن ضمان نقل موظفي قطاع الصحة وعمال النظافة دون مقابل

أطلقت شركة " يسير " في سياق الحملة التطوعية خدمة " الاستشارة الطبية المجانية " و " الخدمة الصحية " مع ضمان نقل موظفي قطاع الصحة وعمال النظافة دون مقابل .

يأتي ذلك بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات أطلقت شركة " يسير " خدمة " الاستشارة الطبية المجانية " و " الخدمة الصحية " مع ضمان توصيل الأطباء المتعاقدين مع الشركة بمجرد الولوج على التطبيق .

وفي هذا السياق تقول مدير العلاقات العامة بشركة " تيسير " السيدة شهيناز مدور :" أن مؤسستها تلتزم بنقل توصيل الأطباء والممرضين وعمال النظافة من خلال التطبيق مباشرة ".

وفي ظل تواصل الحجر المنزلي ومساهمة منها في الوقاية من انتشار وباء كورونا وضعت شركة " يسير " تحت تصرف المواطنين خدمة توصيل جميع المستلزمات والدفع يكون عند الاستلام وتتعلق الخدمة الأولى بإيصال المستلزمات والخدمة الثانية تخص الطرود التي لايتعدى وزنها 10 كغ بشراكة مع عديد الأسواق والمتاجر وكذا كل ما يتعلق بتحضيرات شهر رمضان المبارك ."