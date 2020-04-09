أسعار النفط تقفز بأكثر من 10 بالمائة تزامنا مع إجتماع أوبك+

قفزت أسعار النفط، في الوقت الذي تبحث فيه منظمة أوبك و منتجون آخرون، تتصدرهم روسيا تخفيضات في إنتاج النفط، بنحو 10بالمائة بعد تسريبات قالت إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم الأسواق التي تضررت بشدة بفعل تداعيات فيروس كورونا.

وارتفعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 10.4بالمائة إلى 36.24 دولار للبرميل وكان المزيج قد بلغ هذا المستوى آخر مرة في 13 مارس الماضي.

أما عقود الخام الأمريكي فقد صعدت بنسبة 13بالمائة إلى 28.36 دولار للبرميل وفقا لما نقلته وكالة "تاس".

وأدى انتشار الفيروس لتراجع الطلب على وقود السيارات والطائرات وانخفاض أسعار الخام إلى أقل من تكاليف الإنتاج لدى الكثير من المنتجين بما يشمل منتجي النفط الصخري الأمريكيين.

وبلغ أكبر خفض للإنتاج توافق عليه أوبك على الإطلاق 2ر2 مليون برميل يوميا وذلك في 2008.