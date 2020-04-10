كورونا : الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية سيحلون بأرض الوطن هذا السبت

10/04/2020 - 23:22

تتواصل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج حيث برمجت ثلاث رحلات هذا السبت  ورحلة رابعة بعد غد الأحد من الإمارات العربية المتحدة ،  حسب ما صرح به المدير العام لمطار هواري بومدين الطاهر عياش للإذاعة الجزائرية .

قال المدير العام لمطار هواري بومدين :" أن الدولة الجزائرية قد خصصت في هذا السياق طائرتين للخطوط الجوية الجزائرية  اللتان أقلعتا اليوم الجمعة لاستعادة الرعايا الجزائريين العالقين في الإمارات العربية المتحدة واللتان ستحلان بأرض الوطن هذا  السبت .كما برمجت طائرة للخطوط الجوية الإماراتية ستحط بالجزائر هي الاخرى في نفس اليوم  . وبذلك سيكون في المجموع 3 طائرات محملة بالجالية الجزائرية .

وأضاف السيد  الطاهر عياش أنه تم برمجة طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية الإماراتية ليوم الأحد في نفس المهمة .  

 المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية

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