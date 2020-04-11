مجلس الأمن يدعو الحوثيين في اليمن إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

دعا مجلس الأمن الدولي جماعة انصار الله (الحوثي) في اليمن إلى الالتزام بوقف إطلاق النارفي بيان صدر مساء امس الجمعة.

وايد أعضاء المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 25 مارس الماضي لوقف إطلاق للنار في اليمن ، وسط جائحة "كوفيد-19" و رحبوا بإعلان التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الذي يقاتل في اليمن لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، ووقف إطلاق للنار من جانب واحد.

كما رحب أعضاء المجلس بالرد الإيجابي للحكومة اليمنية على دعوة غوتيريس لوقف إطلاق النار، ودعوا الحوثيين إلى التعهد بالتزامات مماثلة دون تأخير.

وشجع أعضاء المجلس، الأطراف على مواصلة تعاونها مع المبعوث الخاص لغوتيريس الى اليمن مارتن غريفيث ، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة يقودها اليمنيون، ويمسكون بزمامها لمعالجة المخاوف المشروعة لجميع اليمنيين.

ولدى إشارتهم إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تجعله عرضة بشكل استثنائي لتفشي "كوفيد-19"، شدد أعضاء مجلس الأمن على أن المزيد من التصعيد العسكري في اليمن من شأنه أن يعوق وصول العاملين في المجال الإنساني والرعاية الصحية، فضلا عن توافر مرافق الرعاية الصحية اللازمة للتصدي للتفشي.

وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث ، قد كشف امس ، عن مبادرة شاملة لوقف الحرب يتم مناقشتها مع طرفي النزاع في البلاد بهدف تعزيز جهود مواجهة فيروس كورونا.

المصدر : وكالات