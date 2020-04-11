دول مجموعة العشرين تعلن التزامها باتخاذ خطوات فورية لضمان استقرار أسواق الطاقة.

أعلنت دول مجموعة العشرين، اليوم ، التزامها باتخاذ خطوات فورية لضمان استقرار أسواق الطاقة، وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع لوزراء الطاقة بدول المجموعة عبر الفيديو استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وأوضح البيان أن "الانكماش الاقتصادي الكبير المرتبط بعدم اليقين المتوقع جراء وباء (فيروس كورونا) أدى إلى تفاقم الخلل في عمليات العرض والطلب على الطاقة، وتفاقم عدم استقرار أسواق الطاقة، وأثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز وانتشر إلى مناطق أخرى، مما أثر بشكل أكبر على انتعاش الاقتصاد العالمي".

وأضاف البيان أن الزعماء سيواصلون التعاون عن كثب ومراجعة الاستجابة لجائحة "كوفيد - 19" والأجندة الأوسع لمجموعة العشرين للتحول إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة خلال اجتماع مقرر في سبتمبر المقبل، مع الاستعداد للاجتماع في وقت أقرب إذا دعت الحاجة لذلك.

وفي وقت سابق، شدد السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي خلال اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، على أن توازن مصالح المنتجين والمستهلكين لموارد الطاقة يجب الحفاظ عليه من أجل ضمان النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية.