كورونا: الفاف تضع مركز سيدي موسى تحت تصرف السلك الطبي لمستشفى زميرلي

﻿ أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) أنها تضع المركز التقني الوطني لسيدي موسى،ابتداء من غد الأحد 12 افريل، تحت تصرف نحو ستين موظفا تابعين للسلك الطبي لمستشفى زميرلي بالحراش، في إطار مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

و في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي، أوضحت الاتحادية انه "تم عقد جلسة عمل الخميس ضمت مدير المستشفى عبد الحميد بوشلوش و مدير المركز التقني الوطني يوسف اوزنالي و مدير الإدارة العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبد الغني نكاش تم خلالها مناقشة عدة مسائل لضمان استقبال امثل للطاقم الطبي و شبه الطبي لذات المستشفى المجند لمواجهة وباء كورونا و الذين ليس بإمكانهم الالتحاق بمنازلهم".

لهذا الغرض خصص المركز الوطني التقني الفندق "64" المخصص منذ وقت غير بعيد للمنتخب الوطني بسبب اشغال اعادة التهيئة فندق " الفنك" المرتقب تسليمه السنة القادمة.

و بمناسبة حضوره هذا الاجتماع، أعلن مدير مستشفى زميرلي عن "امتثال ثلاثة مصابين بفيروس كرونا للشفاء غادروا المستشفى الأربعاء الماضي بعد خضوعهم لعلاج كلوروكين وسط فرحة موظفي هذا المستشفى الذي سترتفع عدد وحداته المخصصة لهذا الوباء من وحدتين الى ثلاث بسعة 47 سرير جديد.

و حسب آخر حصيلة قدمتها اللجنة العلمية لمتابعة تطور هذا الوباء تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة و 30 حالة وفاة في الجزائر ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 1666 و حالات الوفاة إلى 235 .