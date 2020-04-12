ارتفاع إصابات كوفيد-19 على متن حاملة الطائرات الموبوءة الأمريكية إلى 550 حالة

قالت البحرية الأمريكية إن عدد الإصابات بكوفيد-19 على متن حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت، التي تعمل بالطاقة النووية، ارتفع إلى 550 حالة.

وفي تحديث، ذكرت البحرية الأمريكية امس السبت أن 92 بالمائة من أفراد طاقم حاملة الطائرات جرى إخضاعهم لاختبار كوفيد-19، حيث سجلت النتائج 550 نتيجة إيجابية و3673 نتيجة سلبية، وتم نقل 3696 بحارا إلى الشاطئ.

وجاءت البيانات بعد حوالي أسبوعين من إطلاق قبطان السفينة بريت كروزير تحذيرا بشأن تفشي المرض عندما ثبت إصابة عشرات البحارة فقط من الموجودين على متن السفينة بالفيروس.

وبعد قيامه بذلك، أعفي كروزير من قيادته من قبل القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي، الذي استقال في وقت لاحق بعد أن أتت تصريحاته التي انتقد فيها القبطان .

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن إعادة كروزير إلى منصبه ليس أمرا غير مطروح على الطاولة، وأنه لن يتم اتخاذ أي قرار حتى يكتمل التحقيق.

و كان إسبر افاد يوم الجمعة الماضي بانه "لم نستبعد أي شيء من على الطاولة.

ما أتطلع إلى القيام به هو الاستماع إلى التسلسل القيادي.

دائما ما أكون ميالا إلى دعم التسلسل القيادي وأخذ توصياتهم على محمل الجد".

وأبلغت البحرية الأمريكية عن تسجيل 945 حالة إصابة وأربع وفيات في عموم قواتها، وفقا لما جاء في تحديث صدر امس.

و قد اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم من 1.7 مليون شخص حتى امس مع تسجيل 102607 حالة وفاة ، حسب بيانات نشرها موقع جامعة "جونز هوبكنز" الذي يجمع إحصاءات حول ضحايا الوباء.