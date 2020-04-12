برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحث الدول على عدم تقييد صادرات المحاصيل

دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الدول إلى عدم تقييد صادرات المحاصيل الزراعية وسط تفشي فيروس كورونا( كوفيد-19).

وقال السيد ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه إذا قام منتجو الغذاء بفرض حظر على الصادرات فإنه يجب عليهم فهم العواقب المحيطة بالتسعير وحركة الأغذية في الدول التي تعتمد على الاستيراد.

ودعا بيسلي، دول العالم لتقديم المزيد من الدعم إلى البرنامج بالقول إن 150 ألف شخص قد يموتون كل يوم في حال خسر تمويله بسبب تراجع الاقتصاد وتوقف سلاسل الإمداد.

وتقوم كبرى الدول المصدرة للحبوب مثل الهند وروسيا بالحد من صادرات القمح والأرز وغيرها من المحاصيل في محاولة لتعزيز المخزون المحلي ، وتتخذ دول في جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا الآن خطوات مماثلة.

وأثار هذا الأمر المخاوف بشأن تجارة الغذاء العالمية.