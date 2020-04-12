العاب البحر الأبيض المتوسط 2022: إقامة دورة وهران من 25 جوان الي 5 جويلية 2020

ستقام العاب البحر الابيض المتوسط 2022 المقررة بمدينة وهران في الفترة الممتدة من 25 جوان الي 5 جويلية 2022، حسبما ما أفاده الاحد بيان لوزارة الشباب و الرياضة.

واوضح نفس المصدر "اتفقت وزارة الشباب و الرياضة مع اللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط حول التواريخ الجديدة لتنظيم الطبعة ال 19 للألعاب المتوسطة بوهران في 2022 التي ستقام من 25 جوان الي 5 جويلية 2022."

يذكر ان النسخة ال19 من الألعاب المتوسطية، كانت مقررة ايضا في نفس التواريخ من 25 جوان الى 5 جويلية 2021 بوهران قبل ان يتم تأجيلها الي 2022 بسبب وباء كورونا.

ويصادف حفل اختتام الالعاب المتوسطية بوهران 2022 احياء الذكرى ال 60 لعيدي الاستقلال والشباب يضيف بيان وزارة الشباب و الرياضة.

وكان وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، قد أعلن يوم 31 مارس الفارط عن تأجيل الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية إلى عام 2022 بعد التشاور مع اللجنة الدولية لهذه التظاهرة الإقليمية، التي يرأسها الجزائري عمار عدادي، وذلك على خلفية انتشار جائحة كورونا (كوفيد-2019) في كافة أرجاء العالم ما حتم على عدة هيئات رياضية دولية تأجيل مختلف المنافسات المبرمجة للصائفة القادمة ومن بينها الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وصرح يومها وزير الشباب و الرياضة قائلا : "إن مبرر تأجيل الألعاب يكمن أساسا في الحرص المشترك على إعادة تعديل فترة تنظيمها مقارنة مع الرزنامة الأولمبية، و الإرتقاء بنوعية هذه الألعاب و إشعاعها و كذا الحفاظ على صحة الرياضيين من جهة، و ضمان التحضير الأمثل لهذا الموعد الرياضي الهام من جهة أخرى".

من جهته، حيا عمار عدادي قرار الحكومة الجزائرية، مشيرا إلى أن هيئته طلبت تأجيل النسخة ال19 من الألعاب المتوسطية نظرا لإرجاء أولمبياد طوكيو من 2020 الى 2021.

و تابع المسؤول الجزائري : "طلبت اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية بتأجيل نسخة وهران الى 2022 بسبب الرزنامة الأولمبية الجديدة"، موضحا أن "اللجنة المنظمة سيكون لها الوقت الكافي من أجل توفير كل الظروف الملائمة لجميع الرياضيين المعنيين بالمنافسة و منه تقديم طبعة في المستوى تليق بسمعة الجزائر".

يذكر أن أولمبياد طوكيو، التي كان مبرمجا من 24 جويلية الى 9 أغسطس 2020، تأجل الى تاريخ 23 جويلية-8 أغسطس 2021 بسبب تفشي جائحة كورونا.