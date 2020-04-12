المتحف الجزائري للسينما ينظم مسابقة أحسن ملصق فيلم سينمائي

أطلق المركز الجزائري للسينما مسابقة أفضل ملصق فيلم سينمائي وفق بيان اصدره المركز اليوم الأحد.

المسابقة مفتوحة إلى غاية 30 أفريل الجاري لفائدة الرسامين ومصممي الغرافيك حيث يشترط أن يكون الملصق "ابتكارا أصليا" لإشهار فيلم جزائري أو دولي كما يمكن أن يكون "نسخة أصلية" لملصق لفيلم جزائري أو أجنبي مشهور على أن تحمل "لمسة شخصية" للمؤلف المرشح للمسابقة.

ويجب على المتقدمين إرسال نسخة رقمية من أعمالهم على العنوان المتحف الجزائري للسينما التابع للمتحف.

ستتوج أفضل ثلاث ملصقات من بين ال 15 عمالا الاوائل.

وستعلن أسماء الفائزين في الموقع الالكتروني للمتحف الجزائري للسينما وسيتم أيضا عرض أفضل 15 ملصقا بالمتحف وبقاعات سينما عبر الولايات تابعة للمركز الجزائر للسينما.