بطراوي للاذاعة: سعر الدجاج لن يتجاوز 250 دينار في رمضان

كشف المدير العام للديوان الوطني لتربية الانعام والدواجن محمد بطراوي، عن مضاعفة الانتاج في شعبة الدواجن بما يسمح بإنتاج اكثر من 48 الف طن وهذا ما يغطي احتياجات الجزائر في رمضان وبعد رمضان.

وتوقع لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى في برنامج "ضيف الصباح" ان لا يتجاوز سعر الدجاج الـ250دج للكلغرام، مطمئنا المربين والمستهلكين في الوقت ذاته بالوفرة واستقرار الاسعار. وأكد في السياق ذاته عن اجراءات استثنائية في الانتاج والتخزين وايقاف تصدير المواد الاولية التي كانت مخصصة للغرض، نظرا للظرف الاستثنائي.

وقال بطروني إن مصالحه اتخذت الاجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاسواق، بمضاعفة الانتاج الذي سيتجاوز الــ48 ألف طن وهو ما يتجاوز احتياجات الجزائر في رمضان التي توقع ان لا تتجاوز ال18 الف طن فيما سيتم امتصاص انتاج الخواص وفائض انتاج الدوان وتخزينها، واخراجها في الوقت المناسب لضبط الاسعار في السوق وتحاشي المضاربة.

وأضاف ضيف الصباح أن الازمة التي سببها وباء كورونا وادت الى غلق المطاعم والجامعات وغيرها قلصت من استهلاك الدواجن مما خلق وفرة وركود في هذا السوق، وهو ما جعل الديوان يسعى الى امتصاص الفائض لتجنيب المنتجين الصغار الخسائر، ولتخزين هذه المادة وتوزيعها ضمن 45 نقطة بيع عبر التراب الوطني وضعها الديوان لتجنب مضاربة الوسطاء.

وقال بطراوي إن الديوان كان يعتزم تصدير 200 الف طن من الدواجن الى مصر و600 الف من بيض التفريخ الى ليبيا قبل جائحة كورونا، وبعد قرار وقف التصدير وجهت هذه الكميات كلها الى السوق المحلية مطمئنا على استقرار الاسعار الى غاية جويلية القادم.

وحول دفتر الشروط الجديد الذي اقرته وزارة الفلاحة اكد بطراوي انه سيدخل حيز التنفيذ شهر اكتوبر المقبل وهو من شأنه ان يضبط السوق ويقلص من فاتورة استيراد الاعلاف التي بلغت حدود المليار دولار.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية.