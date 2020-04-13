اسماعيل شرقي للإذاعة: حاجة القارة الافريقية لـ 150 مليار دولار لمواجهة وباء كورونا

أكد مفوض مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي، في حوار للقناة الأولى حاجة القارة الافريقية لنحو 150 مليار دولار لمواجهة وباء كرونا ويكشف عن اجتماع للمجلس الثلاثاء القادم لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها امام مخاطر تفشي الفيروس في القارة .

وأوضح مفوض مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي حاجة القارة الافريقية لنحو 150 مليار دولار لمواجهة وباء كورونا ، محذرا من انعكاسات وتداعيات وخيمة ستكون لانتشار وباء كورونا في القارة السمراء وعلى امنها القومي وهو ما يجعل القارة تستعد للأسوأ.

هذا وكشف اسماعيل شرقي في حوار خاص، لأمال ادريس، عن اجتماع لمفوضية مجلس الامن والسلم للاتحاد الثلاثاء القادم بمشاركة مدير منظمة الصحة العالمية لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة الوباء .

اسماعيل شرقي شدد من جهة اخرى على ان وقف إطلاق نار فوري في جميع المناطق ، التي تشهد عمليات عسكرية وحروب وصراعات ، بات امر ضروري امام حرب اخرى تواجهها البشرية ضد وباء كورونا محذرا من ان تستغل المنظمات الارهابية الظرف الراهن .

هذا وأكد مفوض مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي اسماعيل تنديد الاتحاد بما ورد في تصريح احد الاطباء الفرنسيين المثير للجدل بخصوص إجراء تجارب على لقاح محتمل لكوفيد-19 على الأفارقة موضحا ان الاتحاد الافريقي يضم صوته لصوت منظمة الصحة العالمية التي وصفت التصريح بالعنصري والمخزي .

اجتماع للمجلس الثلاثاء القادم لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها امام مخاطر تفشي الفيروس في القارة

وكشف مفوض مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي، عن اجتماع للمجلس الثلاثاء القادم لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها امام مخاطر تفشي الفيروس في القارة .

واكد مفوض مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي في حواره للقناة الأولى أنّ اجتماع لمفوضية مجلس الامن والسلم للاتحاد الثلاثاء القادم بمشاركة مدير منظمة الصحة العالمية لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة الوباء.

وأكد اسماعيل شرقي حاجة القارة الافريقية لنحو 150 مليار دولار لمواجهة وباء كورونا ، محذرا من انعكاسات وتداعيات وخيمة ستكون لانتشار وباء كورونا في القارة السمراء وعلى امنها القومي وهو ما يجعل القارة تستعد للأسوأ.