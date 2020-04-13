مجمع لوجترانس يستلم 50 شاحنة ثنائية الدفع من طرف شركة مرسيدس- بنز الجزائر

استلم مجمع النقل البري للبضائع و اللوجستيك "لوجترانس" هذا الاثنين 50 شاحنة ثنائية الدفع ( 4 / 2) من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل مرسيدس-بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني , حسبما افاد به بيان المجمع.

و يتعلق الامر - يضيف البيان - بالحصة الاولى من طلبية تقدم بها المجمع لاقتناء 200 شاحنة برسم مخطط استثمار المجمع لسنة 2020.

كما تندرج هذه العملية في اطار الجهود التي يبذلها المجمع لتعزيز اسطوله و التحسين من الخدمات التي يعمل على توفيرها لصالح المتعاملين الاقتصاديين من القطاعيين العمومي و الخاص.