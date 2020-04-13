البطولة الايطالية لكرة القدم: نادي نابولي يقرر التخلي عن فوزي غولام

ذكرت اليومية الايطالية "الماتينو" اليوم الاثنين أن نادي نابولي قرر الاستغناء عن خدمات المدافع الدولي الجزائري فوزي غلام وسوف يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومرت مسيرة غلام مع نابولي هذا الموسم بالعديد من الأوقات الصعبة في ظل الإصابات المتكررة للاعب وفشله في حجز مركز أساسي مع الفريق تحت قيادة المدرب جينارو غاتوزو.

وحسب نفس المصدر يُعد لاعب نادي أتالانتا تيموسي كاستاني من البدائل الرئيسية أمام نابولي في الميركاتو الصيفي المقبل والذي يسعى الفريق لضمه خلال الفترة القادمة بينما يواجه منافسة من إنتر ميلان وايه سي ميلان على ضم اللاعب.

غلام انتقل إلى نابولي في عام 2014 قادماً من نادي سانت إيتيان الفرنسيي وينتهي عقده مع فريق الجنوب الايطالي في عام 2023 وشارك في خمس مباريات فقط مع نابولي هذا الموسم حيث لم يوفق خلالها في تسجيل أو صناعة أية أهداف.

جدير ذكره ان المدافع الجزائري غاب عن نهائيات كاس افريقيا للأمم 2019 التي جرت الصائفة الماضية بمصر و توج بها اشبال المدرب جمال بلماضي بعد فوزهم على السنغال بنتيجة (1-0) في المباراة النهائية التي جرت يوم 19 يوليو بملعب القاهرة.