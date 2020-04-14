حالات الإصابة بكوفيد-19 تتجاوز المليونين عالميا

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم المليونين مساء الاثنين , حسبما أعلن مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز الامريكية.

وأوضح المركز أن الرقم الجديد بلغ 2019320 حالة، من بينها 119483 حالة وفاة، حتى الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش).

في غضون ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد, ينتشر سريعا ويتراجع بشكل أبطأ, ما يعني أنه يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة ، مشددة على ان القرارات الخاصة بفرض أو إلغاء أي قيود عامة يجب أن تعتمد قبل كل شيء على أولوية حماية حياة الناس.

وحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, تيدروس أدهنوم جيبريسوس, فان المنظمة ستصدر اليوم الثلاثاء توصيات للدول التي تنظر في رفع القيود, شمل 6 معايير أكثر أهمية.

و كان المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا في الولايات المتحدة, ديفيد نابارو, قال أن فيروس كورونا (كوفيد-19), "سيطارد الجنس البشري لفترة طويلة قادمة".