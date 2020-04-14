ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان ترامب خفضا أكبر للإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الخام، هذا الثلاثاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خفض الإنتاج بـ20 مليون برميل في اليوم، أي ضعف ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها في وقت سابق.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم ماي 56ر22 دولارا أي بارتفاع بـ 67ر0 بالمائة، وعادل سعر برنت بحر الشمال تسليم يونيو 15ر32 دولارا مرتفعاذ بـ 29ر1بالمائة.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها، أو تحالف "أوبك+"، الأحد على خفض الإنتاج ب7ر9 ملايين برميل في اليوم خلال شهري مايو ويونيو.

ولكن الرئيس الامريكي أكد أمس الاثنين أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف المتفق عليه داخل "أوبك+".