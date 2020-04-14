المسيلة: 6 أشهر حبسا نافذا في حق شابة بسبب نشر معلومات مغلوطة حول تفشي كوفيد-19

أصدر قاضي محكمة المسيلة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر مع دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف د.ج في حق شابة تم توقيفها بسبب تضليل الرأي العام بشأن تفشي كوفيد-19، حسب ما علم من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر بأنه تمت متابعة هذه الشابة العشرينية التي خضعت لإجراءات المثول الفوري بسبب "نشر منشورات تضر بالمصلحة العامة" و" التشهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي." وقام عناصر مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية أمس الاثنين بتوقيف شابة قامت ب "نشر معلومات مغلوطة" حول تفشي كوفيد-19 بولايتها من خلال فيديو عبر حسابها للفايسبوك، حسبما ذكر به ذات المصدر.