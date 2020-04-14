بلحيمر يتطرق الى جهود الحكومة في مواجهة وباء كورونا وملفات متعلقة بقطاع الاتصال

أجرى وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، حوارا مع يومية الخبر، سينشر في عددها الصادر يوم غد الأربعاء تطرق فيه الى جملة من الملفات أهمها جهود الحكومة وطريقة تواصلها مع الرأي العام في مواجهة فيروس كورونا.

كما تطرق وزير الاتصال في حواره الى عدة مواضيع اخرى ذات صلة بقطاع الاعلام والصحافة ومشاريعها المستقبلية والورشات المفتوحة لإصلاح قطاع .

وفي هذا الشأن تحدث الوزير عن التدابير العملية والواقعية التي وضعتها الحكومة في مواجهة هذه الجائحة ونجاعتها مستدلا بالأرقام التي تدل على أن الضرر على الجزائر "لا يزال خفيفا نوعا ما" مقارنة بعدة دول.

كما ابرز حرص الحكومة على التواصل مع الرأي العام من خلال ايصال المعلومة الصحيحة والدقيقة والمؤكدة عبر القنوات الرسمية من خلال وسائل الاعلام العمومية (مكتوبة مسموعة ومرئية ) والتي ساهمت في التصدي للوباء والحد من انتشاره وكذا محاربة الاخبار الكاذبة والأرقام المزيفة والحقائق المشوهة خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والحد من مفعول الاشاعة.

وأشار الوزير في نفس الموضوع الى اهتمام الحكومة بعواقب ازمة كورونا من الجانب الاقتصادي واتخذها لاجراءات وقائية ودفاعية.

واجاب الوزير ايضا على الاسئلة التي تخص وضع اعلاميين في السجن والجهة المخولة وهي العدالة للحكم ان كانت علاقتها بحرية الصحافة ام لأسباب أخرى .

كما تناول مسالة توقيف بعض الجرائد الإلكترونية.

وتطرق الوزير كذلك الى عدة مشاريع مستقبلية والورشات المفتوحة لإصلاح قطاع الاعلام على غرار ملف الصحافة الالكترونية والتعجيل بتسوية الوضع القانوني للصحافة الرقمية بطلب من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فضلا عن التحضير لمشروع قانون الاعلام واعادة ترميم قطاع الاشهار العمومي وتطهيره .