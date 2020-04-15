الوزير الأول يدعو اعضاء الحكومة الى إطلاق مشاورات مع منظمات أرباب العمل والنقابات

14/04/2020 - 19:13

الوزير الأول عبد العزيز جراد اعضاء الحكومة اليوم الثلاثاء الى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات ، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة والحياة الاقتصادية.

وفي مراسلة إلى أعضاء الحكومة، دعا الوزير الأول إلى "القيام، كل ومجال نشاطه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته".

 

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